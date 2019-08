Quina 5043: veja os números sorteados neste sábado, 10 de agosto

Neste sábado (10), o concurso da Quina número 5.043 pagará R$ 8,2 milhões para os sortudos que acertarem as cinco dezenas, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 5010, deste sábado (10)

17, 29, 33, 44,70

Sorteio anterior da Quina

No concurso anterior da Quina, de sexta (9), ninguém acertou as cinco dezenas. Segundo a Caixa Econômica Federal, 83 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 8.604,70 cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.