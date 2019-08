Previsão do tempo: Domingo de Dia dos Pais terá queda de temperatura

Depois de um sábado com máxima de 30°C, vai esfriar neste domingo (11), quando é comemorado o Dia dos Pais.

A madrugada terá céu nublado e temperatura média de 15°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). A manhã começa com sol entre nuvens e vai ficando cada vez mais nublado ao longo do dia, em decorrência da passagem de uma frente fria com fraca atividade chuvosa pelo oceano.

Por conta disso a temperatura máxima não deve superar os 23°C e os índices de umidade do ar se manterão entre 40% e 90%. Os ventos passam a soprar de leste/sudeste em direção à costa paulista, mas sem sensação de frio.