Polícia apreende caminhão com munições, fuzis e entorpecentes na Marginal Tietê

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta sexta-feira (9) seis fuzis, 7 mil munições e meia tonelada de maconha que estavam no fundo falso de um caminhão na capital paulista, informou a Agência Brasil. O veículo foi abordado no acesso da Marginal do Tietê, na zona oeste da cidade. O motorista, um homem de 39 anos, foi preso. Ele admitiu que tinha conhecimento da carga ilegal.

De acordo com a polícia, o caminhão veio do Paraguai e tinha como destino a capital paulista, onde a carga seria distribuída. Foram encontrados seis fuzis modelo AR 15 e 7 mil munições de calibre 556 e 762. Parte da droga teria como destino Minas Gerais.

O motorista foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil estimou que o crime organizado perdeu, com a apreensão, cerca de R$ 1,5 milhão. O preso será encaminhado ao 77º Distrito Policial de Santa Cecília. Ele deverá será encaminhado à audiência de custódia neste sábado (10).