Vacina de sarampo também será aplicada neste sábado

Cerca de 90 unidades de saúde estarão abertas sábado e aplicarão a vacina contra o sarampo. Hoje falta uma semana para a campanha emergencial de imunização, promovida desde 10 de junho, acabar.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, estarão abertas amanhã as AMAs (Assistência Médica Ambulatorial) e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) integradas, distribuídas por todas as regiões da cidade.

Devem ser vacinadas todas as pessoas entre 15 e 29 anos e os bebês entre 6 meses e menos de 12 meses. No caso dos bebês, eles devem tomar depois normalmente as doses preconizadas, aos 12 e aos 15 meses.

A vacina é essencial para barrar a transmissão do sarampo na cidade. A capital vive um surto da doença, com 778 casos confirmados no ano, e é apontada pelo Ministério da Saúde como em situação de risco.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus e transmitida por tosse ou espirro. Ela pode causar complicações sérias, como pneumonia, infecções e cegueira e até matar.

Seus sintomas, no início, se assemelham a um resfriado, com febre alta, mal-estar, coriza, conjuntivite, tosse e falta de apetite. Depois é que aparecem as manchas vermelhas na pele típicas da doença.

