Sangue: estoque da Fundação Pró-Sangue está 70% abaixo do necessário

Com o estoque 70% abaixo do necessário, a Fundação Pró-Sangue, responsável pelo abastecimento de cerca de cem unidades de saúde da rede pública na Grande São Paulo, necessita urgentemente de doadores de quase todos os tipos sanguíneos. Com exceção dos tipos AB+ e AB-, todos os outros estão com estoque em estado crítico, ou seja, em condições de abastecer os hospitais por apenas dois dias e a emergência por apenas um. De acordo com a instituição, as reservas de sangue caíram devido às baixas temperaturas e ao período de férias escolares.

É importante lembrar que quem tomou vacina recentemente fica inapto a doar por 30 dias, por isso a fundação reforça a importância de doar sangue antes de se vacinar. A sugestão é doar durante a semana, de segunda a sexta, pois o tempo de espera no atendimento é menor. Para horário de funcionamento dos postos de coleta acesse www.pro

sangue.sp.gov.br.

• Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização).

• Estar bem alimentado (evitar alimentos gordurosos pelo menos 4 horas antes), evitar bebidas alcoólicas (12 horas antes), descansado (dormir pelo menos 6 horas) e bem de saúde.

• Pesar no mínimo 50 kg.

• Levar documento de identidade com foto.