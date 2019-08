Previsão do Tempo: sábado será (muito) quente na cidade de São Paulo

A gradual elevação de temperaturas da semana atinge novo pico neste sábado (10), com o calor chegando aos 30ºC em São Paulo.

Sob efeito de uma massa de ar seco, as condições atmosféricas seguem inalteradas: baixa umidade do ar, poucas nuvens, céu ensolarado e temperaturas altas. Para fechar, a previsão também não inclui chuva em momento algum do dia.

A aposta é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo. Para o CGE, a máxima do dia fica em 30ºC, com o calor intensificado pela alta incidência solar.

A manhã começa fresca, com mínima de 16ºC – a mais elevada dos últimos dias –, mas rapidamente esquenta. A máxima deve ser atingida durante a tarde.

À noite, a presença de nuvens aumenta, porém não há previsão de chuva.

DOMINGO (11)

O quadro começa a mudar no Dia dos Pais. A madrugada já começa mais fria, com mínima em 15ºC.

Logo pela manhã, o céu se apresenta mais nublado, o sol mais escondido entre nuvens. Segundo o CGE, a justificativa é a passagem de uma frente fria de fraca atividade pelo oceano.

As temperaturas caem, com a máxima em torno de 23ºC apenas. A umidade do ar sobe ligeiramente, chegando a mínima de 38% e máxima de 90%.