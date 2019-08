Pista da Ponte do Jaguaré será fechada a partir de sábado

A pista sentido centro-bairro da ponte do Jaguaré (zona oeste) ficará totalmente interditado por 15 dias, a partir da 0h deste sábado, para a execução de mais uma etapa das obras de recuperação da estrutura atingida por um incêndio no dia 21 de junho. Duas faixas já estão interditadas desde a última segunda-feira para realização de testes para validar as intervenções que serão executadas.

Como alternativa, os veículos vindos da avenida Queiroz Filho poderão trafegar na ponte pela manhã com duas faixas no sentido bairro-centro e uma no centro-bairro e à tarde com esquema inverso.

Quando as obras forem concluídas, será preciso interditar por dez dias o sentido bairro-centro para realização dos mesmos trabalhos, mas em um trecho menor.

Trecho da Paulista será interditado

A CET vai interditar a avenida Paulista entre as ruas Treze de Maio e Teixeira da Silva, das 22h de sábado até as 18h de domingo, para estacionamento de guindaste e içamento de materiais.