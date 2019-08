Mulher acusada de dar golpe ‘Boa Noite Cinderela’ é presa em São Paulo

A Polícia Civil prendeu na última terça-feira em casa uma mulher acusada de aplicar o golpe “Boa Noite, Cinderela” em casas noturnas da capital.

Cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão, a mulher foi encontrada em sua casa em Itaquera (zona leste) com 10 cartelas e 17 frascos de comprimidos, três máquinas de pagamento bancário, dois celulares e um relógio, que foram encaminhados para perícia. As ações foram coordenadas pelo 15º DP. A polícia já sabe a quem pertencem as máquinas encontradas.

Uma das vítimas relatou à policia que a mulher se ofereceu para dividir uma corrida por meio de carro de aplicativo. O valor debitado da viagem teria sido de R$ 3,5 mil, além do real valor do transporte, de R$ 35.

Outra vítima disse que conheceu a acusada em uma boate, foram juntos para um quarto e que dormiu após ingerir uma bebida alcoólica. No dia seguinte, teria acordado sozinho e percebeu que R$ 5 mil tinham sido debitados de sua conta bancária sem seu consentimento.

A mulher é acusada de estelionato, roubo, localização e apreensão de objetos. À polícia, ela negou que os valores tivessem sido debitados sem autorização das vítimas.