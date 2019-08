Huawei planeja construir fábrica de US$ 800 milhões em SP

O governador de São Paulo, João Doria, revelou nesta sexta-feira (9) que a fabricante de equipamentos de telecomunicação Huawei planeja construir nos próximos três anos uma nova fábrica de US$ 800 milhões no estado.

Mirando a tecnologia 5G, Doria está em Xangai, na China, e o governador se reuniu com executivos da gigante chinesa de tecnologia. O empresário ainda anunciou a abertura de um escritório de São Paulo em Xangai.

"Essa reunião definiu as perspectivas de investimentos da Huawei no Brasil e em São Paulo. A Huawei já tem uma fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo, que emprega 2 mil funcionários diretos e 15 mil indiretos. Eles definiram um novo investimento em São Paulo: uma nova fábrica em uma nova cidade", informou Doria.

Com um investimento de US$ 800 milhões em um período de três anos, a Huawei deverá decidir o local que irá construir sua nova fábrica nos próximos meses. Além disso, a empresa chinesa vem se preparando para participar do leilão do espectro 5G no Brasil. A previsão é que o evento seja realizado em março de 2020.

"O programa do 5G, que foi definido nesta reunião, que não é apenas uma evolução, mas é uma revolução. Traz no âmbito do Estado, dos governos municipais, estaduais e federal, a perspectiva do uso dessa evolução tecnológica para a telemedicina, educação e segurança pública. Havendo o leilão, a Huawei terá condições, evidentemente, tendo um bom resultado, de ter a infraestrutura pronta e disponível no mercado em março de 2021", disse Doria.

Entre 2020 e 2022, a Huawei também irá fazer um investimento no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O valor, por sua vez, ainda não foi definido pela empresa chinesa. Doria chegou na China no dia 5 de agosto, em Pequim, e sua visita está prevista para terminar neste domingo (11).