Final de semana será quente e sem chuva em São Paulo

Neste fim de semana, o clima na capital deve ficar quente, abafado e sem chuva, só ficando um pouco mais fresco no domingo, Dia dos Pais.

Hoje, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia fica claro e sem chances de chuva. A mínima deve ser de 16ºC e a máxima deve chegar a 29ºC.

Amanhã deve ser o dia mais abafado do fim de semana. O dia começa com algumas nuvens, mas o predomínio do sol será marcante. O tempo continua quente, sem chances de chuva. A mínima deve ficar em 17ºC, e a máxima em 30ºC.

No domingo, dia da comemoração, o tempo começa a dar uma leve trégua. O clima pode ficar parcialmente nublado com alguns chuviscos isolados pela manhã. De acordo com o Inmet, a mínima continua a mesma, perto dos 17ºC, mas a máxima desce para 26ºC.