Sarampo: 3 a cada 4 não se vacinaram

Considerada pelo Ministério da Saúde como uma das 43 cidades de mais risco de pegar sarampo no país, São Paulo tem dificuldade para vacinar pessoas de 15 a 29 anos, alvo de campanha de imunização contra a doença. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, desde 10 de junho, 23,5% dos 2,9 milhões de pessoas dessa faixa etária foram vacinados. E faltam só oito dias para a campanha acabar.

Para alcançar essa população, a secretaria está fazendo convênio com escolas e universidades para levar doses a esses locais. “Mudou-se a lógica: estamos levando as vacinas até as pessoas”, afirma a coordenadora da Vigilância em Saúde, Solange de Saboia e Silva.

Enquanto isso, os casos confirmados não param de aumentar na capital. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou que, até 31 de julho, eram 778 registros confirmados – 60% a mais do que uma semana antes.

Só vacinando 95% do público-alvo, segundo as autoridades, será possível barrar essa transmissão.