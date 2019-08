Previsão do Tempo: calor encosta nos 30ºC nesta sexta em SP

As temperaturas altas vão continuar em São Paulo nesta semana. Para a sexta-feira (9), a previsão é de céu claro e ensolarado, com calor de até 29ºC.

O dia terá perfil parecido com a quinta-feira (8), começando com temperaturas menores, de até 15ºC, e saltando para até 29ºC durante a tarde.

A baixa quantidade de nuvens contribui para aumentar a sensação de calor. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) também aposta em céu claro, com muito sol, durante a maior parte do dia.

Não há previsão de chuva para o dia, e as taxas de umidade continuam baixas, com mínima em apenas 32%. Espere um aumento do calor no final de semana, com sábado (10) de sol a 30ºC.