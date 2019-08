Parte de viaduto cai sobre caminhão e deixa dois mortos no Rio

A viga de concreto de um viaduto em obras caiu sobre um caminhão, no bairro de Coelho Neto, zona norte do Rio, na noite desta quinta-feira (8). Os dois ocupantes do veículo morreram na hora. Imagens divulgadas em redes sociais mostram a estrutura sobre a cabine do caminhão, que transportava um contêiner. As informações são do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura do Rio.

Bombeiros do quartel de Irajá, soldados da Polícia Militar e agentes de trânsito foram enviados ao local, para prestar os primeiros-socorros e também para desviar o tráfego. O viaduto passa sobre a Avenida Martin Luther King Jr, uma das principais da região. O acidente provocou retenções no trânsito, com reflexos na Avenida Brasil. As causas do acidente, que ocorreu logo após as 19h, ainda não foram divulgadas.