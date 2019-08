Vice Hamilton Mourão faz piada com tremores de Angela Merkel

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ironizou durante uma palestra em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, os tremores da chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

Entre junho e julho, Merkel teve três ataques de tremores em público. O último foi em um encontro com o primeiro-ministro da Finlândia, Antti Rinne, em Berlim. Durante a execução dos hinos nacionais, foi possível ver a alemã tremendo claramente, embora de forma mais suave que das últimas vezes.

Mourão satirizou a chanceler ao mostrar uma foto de Merkel ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G7, em 2018. Na apresentação, o vice-presidente afirmou que os "tremores" da alemã começaram após o republicano ter dado uma "encarada".

Ao explicar a fotografia, Mourão ainda chamou Trump de "nosso presidente".

"É o retrato dos [países] mais desenvolvidos. O nosso presidente Donald Trump dando uma encarada na Merkel. Eu acho que foi por isso que a Merkel começou a ter uns tremores de vez em quando", disse Mourão.

Em julho, durante uma coletiva de imprensa, Merkel garantiu que é capaz de cumprir sua agenda e liderar o país, apesar dos episódios em que apresentou tremedeiras em público. Aos 65 anos de idade, ela informou que pretende cumprir seu mandato até 2021.