Justiça Eleitoral faz plantão de biometria em São Paulo neste sábado

Neste sábado (10), o cadastramento de biometria será feito nos cartórios e postos de atendimento, das 8h às 13h. Para cadastrar, o eleitor deve fazer o agendamento no site www.tre-sp.jus.br. O procedimento, envolvendo a coleta de impressões digitais, fotografia e assinatura digitalizada, dura cerca de 15 minutos.

A ação só não ocorrerá nas 107 cidades em que o cadastramento da biometria já foi concluído. Você pode conferir a lista completa de municípios que não irão promover a ação neste link.

Este será o quinto plantão do ano, ocorrendo sempre uma vez por mês aos sábados, no intuito de facilitar o comparecimento dos cidadãos que não têm disponibilidade no horário normal do expediente dos cartórios eleitorais (de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h).

Em 479 municípios paulistas, a biometria é obrigatória (confira aqui se a sua cidade está na lista). Nessas localidades, o cidadão deve se cadastrar neste ano, sob pena de ter o título eleitoral cancelado.

De qualquer forma, mesmo nos municípios sem a obrigatoriedade, o TRE-SP recomenda que o eleitor se adiante e aproveite a oportunidade do plantão para comparecer ao cartório ou posto atendimento, com o objetivo de evitar filas em um momento posterior, dado o provável aumento da procura.