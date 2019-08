Escola de inglês inicia inscrições para estudantes de São Caetano

A Prefeitura de São Caetano abre nesta quinta-feira (8) inscrições para os cursos de língua inglesa do Celef (Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental) a estudantes da rede municipal de ensino.

São ofertadas 500 vagas, a serem preenchidas por alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Caso o número de inscritos seja maior que o de vagas, será feito um sorteio.

As aulas começam neste semestre e as inscrições devem ser feitas até as 17h do dia 12 deste mês pelo responsável pelo candidato, no site educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br.