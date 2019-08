Folia no inverno: evento traz Carnaval recifense para shopping em São Paulo

A partir desta sexta-feira (9) até 18 de agosto, o espaço Átrio Jardim no shopping Eldorado será palco de uma experiência inspirada na cidade de Recife, capital de Pernambuco. A proposta é conectar público e lugares às atividades típicas da cidade, incluindo seu Carnaval – representado por uma grande réplica do Galo da Madrugada.

O público poderá experienciar, na imersão 360º de Recife, atrativos turísticos icônicos e ativações de cultura, sol e mar, tecnologia e gastronomia. A cidade também se destaca pelo ritmo Frevo, patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco.

Divulgação

Os bailarinos do Balé Cultural de Pernambuco, Josy Caxiado e Diogo Ricarte, prepararam um pocket show especialmente para esta ação. Nestes momentos, eles apresentarão os principais ritmos pernambucanos como: Frevo, Caboclinho, Ciranda, Maracatu e Forró. O público também será convidado para participar deste show.

Comandada por Deca Madureira, bailarino, ator e coreógrafo, formado pelo Balé Popular do Recife, o grupo Cia Brasílica, fundado por seu pai, fará um pocket show para comemorar a chegada do Galo da Madrugada à São Paulo. Serão convidados passistas de frevo e visitantes para fazer parte desta folia.

Na pequena Recife no shopping Eldorado, quem for ao espaço poderá experimentar a sensação de visitar os principais pontos turísticos da cidade, como o Marco Zero, o Paço do Frevo, a Torre de Cristal de Francisco Brennand, a Praia de Boa Viagem, a Igrejinha de Boa Viagem, o Instituto Ricardo Brennand e um cantinho cultural. Essas atrações contarão com momentos de interatividade com os visitantes.

Diversos personagens irão compor a experiência de uma visita ao Recife, além de uma equipe de promotores interagindo e apresentando os produtos e destinos aos visitantes. O público ainda pode tirar fotos no letreiro “RECIFE”, junto ao Galo Artesão, réplica fiel do Galo da Madrugada de 2019, assinada pelo artista Leopoldo Nóbrega.

SERVIÇO

Experiência Recife 360º da B2Live

Data: 9 a 18 de agosto

Horários: 10h às 22h (segunda a sábado); 12h às 20h (domingos)

Local: Átrio Jardim do Shopping Eldorado; Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros (SP).