Brasil é um dos principais mercados de comércio chinês

Em uma semana, a loja chinesa AliExpress vendeu no Brasil 600 mil smartphones, 35 mil smartwatches e 25 mil fones de ouvido sem fio.

Obtidos com exclusividade pelo Estado, os números colocam o país como um dos principais mercados do site. As vendas ocorreram durante a "Campanha de Meio de Ano", um dos maiores eventos de vendas na plataforma, que aconteceu entre 17 e 23 de junho.

Entre as marcas mais vendidas na Aliexpress estão Apple, Lenovo e Xiaomi. Fora eletrônicos, outra categoria que teve apelo foi a de produtos para pele, como cremes de beleza.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.