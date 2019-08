Parque Minhocão: próximo passo é liberar a obra, diz Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse nesta terça-feira em entrevista ao programa “Bora SP” que a prefeitura estuda como liberar a obra para a criação do parque Minhocão, suspensa pela Justiça a pedido do Ministério Público.

“A CET já está terminando os estudos de adaptação do viário, para que a parte de baixo possa receber o fluxo da parte de cima”, disse.

Segundo o prefeito, decisão da Justiça não se discute, se cumpre. “A gente tem que saber que vive em um país em que o prefeito não é o rei da cidade. A gente tem Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, a Câmara dos Vereadores, que são órgãos de controle e que também participam do dia a dia de São Paulo”, afirmou.

De acordo com Covas, a ideia do parque é ocupar o primeiro trecho do elevado, que vai da praça Roosevelt até o largo do Arouche. O restante continuará sendo usado como viário e fica “para 2021” a decisão se esse outro trecho será convertido para parque.