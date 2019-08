No ABC, apenas São Caetano não adere à vacina contra sarampo em bebês

A cidade de São Caetano é a única do ABC que ainda não incluiu os bebês no público-alvo da campanha de vacinação contra o sarampo. Ontem, o Ministério da Saúde recomendou a dose da vacina a bebês de seis meses a um ano de idade que forem viajar para municípios que estão apresentando surto da doença, que inclui São Caetano, Santo André e São Bernardo.

A Prefeitura de São Caetano disse que ainda não foi informada pela Secretaria Estadual da Saúde sobre o alerta do Ministério da Saúde, e que, por enquanto, os bebês permanecem de fora da campanha.

Em Santo André e São Bernardo, esse novo público-alvo já se juntou aos jovens de 15 a 29 anos que são o foco da campanha. Pessoas das duas faixas etárias podem tomar a dose sem precisar de carteirinha de vacinação.

Nova faixa etária

Segundo o Ministério da Saúde, essas crianças que fazem parte dessa nova faixa etária da campanha devem ser vacinadas contra a doença pelo menos 15 dias antes de viajarem para uma das cidades que estão em situação de surto ativo do sarampo, como a capital paulista.

Essa dose não substitui a vacina prevista no calendário: aos 12 meses com a tríplice-viral – contra sarampo, rubéola e caxumba – e aos 15 meses, com a tetraviral – que inclui catapora.

Adesão entre jovens

Depois de 27 dias de campanha, a vacinação contra o sarampo atingiu apenas 14% do público-alvo em Santo André. Segundo a prefeitura, 24 mil dos 168.747 jovens foram vacinados. Até ontem, já foram registrados 28 casos de sarampo na cidade.

Em São Bernardo, onde há 202.959 jovens da faixa etária, apenas 36.846 foram vacinados, totalizando 18%. Dos 22 casos registrados até ontem, 13 foram em jovens. Em São Caetano, foram vacinados apenas 6.241 jovens dos cerca de 30 mil que vivem na cidade, representando apenas 20% da meta. Já foram confirmados 12 casos de sarampo na cidade até ontem.

A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde.