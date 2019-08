Defesa de Lula pede novo habeas corpus; decisão será de Gilmar Mendes

A defesa do ex-presidente Lula entrou, nesta quarta-feira (7), com um novo pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal após a Justiça decretar a transferência do petista para o presídio de Tremembé.

Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que ele fique preso no interior do estado após decisão da magistrada Carolina Lebbos, que é responsável pela execução de pena do ex-presidente.

O HC foi encaminhado diretamente ao ministro Gilmar Mendes.

Não há prazo para o ministro definir sobre o caso.