Inscrições para mutirão de Catarata estão abertas em São Paulo

As inscrições para o 18º Mutirão da Catarata estão abertas até 12 de agosto para pessoas de 50 anos ou mais, que devem levar documento e comprovante de residência na capital.

Há postos no Shopping Aricanduva, de segunda a sábado, das 10h às 22h; no Poupatempo Itaquera, das 7h às 19h de segunda a sexta e das 7h às 13h aos sábados; na estação Brás da CPTM, de segunda a sexta, das 9h às 17h, no Instituto São Paulo de Ação Voluntária (praça Barão de Itaqui, 3.685) e no posto de São Mateus (av. Mateo Bei, 2.618), de segunda a sexta, das 10h às 17h nos dois locais.