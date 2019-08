Governo de SP assina protocolo de intenção com grupo chinês

O governador de São Paulo, João Doria, assinou na manhã desta quarta-feira (7), em Xian, na China, um protocolo de intenções com a CR20, subsidiária da gigante de infraestrutura CRCC (China Railway Construction Corporation), um dos 50 maiores grupos empresarias do mundo.

A CR20 demonstrou especial interesse em participar das licitações de pelo menos três projetos. São eles: a licitação do trem intercidades, que deve ocorrer até o fim do primeiro trimestre de 2020, da linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, ainda no mês de agosto, e o projeto de despoluição do rio Pinheiros, previsto para ser concluído ainda no próximo ano. De acordo com Doria, quatro grandes grupos de investidores devem disputar com a CR20 os projetos apresentados pelo Estado.

A previsão do governo é de que sejam arrecadados cerca de R$ 22 bilhões com os três projetos de interesse da CR20, valor que deverá ser definido apenas ao término do processo licitatório.

