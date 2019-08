Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta quarta, 7 de agosto

O dólar retoma a alta no mercado à vista e renovou a máxima aos R$ 3,9822 (+0,69%) no balcão há pouco, após ter fechado com viés de baixa (-0,03%) ontem interrompendo seis sessões de ganhos acumulados em 4,87%. Investidores procuram ativos de segurança, o que tem levado os juros dos Treasuries e dos bônus europeus a mostrarem forte queda no exterior, assim como o dólar contra o iene.

O ajuste de alta da moeda americana em relação ao real reflete uma piora dos mercados em Nova York há pouco, onde o índice DXY e os futuros de ações passaram a cair com preocupações renovadas sobre a desaceleração da economia global diante da falta de perspectiva de um acordo comercial sino americano, segundo analistas financeiros. Cortes de juros pelos Bancos Centrais da Índia, Tailândia e Nova Zelândia hoje corroboram esses temores.

