Caso Daniel: STJ concede liberdade a Allana Brittes

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) concedeu na terça-feira (6) um habeas corpus a Allana Brittes, de 18 anos, uma das suspeitas de participação na morte do jogador Daniel Corrêa Freitas, em outubro do ano passado. Ela está presa desde outubro e foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de fraude processual, coação de testemunha e corrupção de menor.

“O reconhecimento deste constrangimento ilegal é o primeiro passo para começar a desfazer os factoides criados no caso”, afirmou em nota o advogado de Allana, Cláudio Dalledone.

Daniel foi morto na casa da família Brittes, em São José dos Pinhais, no dia 27 de outubro, depois de participar da festa de aniversário de Allana. Outras cinco pessoas foram denunciadas e estão presas, entre elas pai de Allana, Edison Brittes, que confessou o crime.

