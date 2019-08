Acidente envolvendo duas carretas e três carros deixa dois feridos na Dutra

Uma colisão entre duas carretas e três carros aconteceu na manhã desta quarta-feira (7) na pista expressa da rodovia Presidente Dutra. O acidente ocorreu no quilômetro 228, sentido São Paulo, próximo da Rodovia Fernão Dias.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas e, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), elas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Guarulhos.

Devido ao acidente, apenas a faixa da esquerda está liberada e há congestionamento do quilômetro 213 ao quilômetro 228; na pista lateral, o motorista encontra lentidão do quilômetro 215 ao 224 e do quilômetro 227 ao 228.

A Rodovia Ayrton Senna está com trânsito lento do quilômetro 20 ao 17 e do quilômetro 12 ao 11, sentido São Paulo, mas serve como opção de caminho para o motorista. De acordo com a PRF, a previsão é de que a pista seja totalmente liberada em 30 minutos.