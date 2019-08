Traficante que tentou fugir de prisão disfarçado de mulher é encontrado morto na cela

O preso que se vestiu de mulher para tentar escapar da cadeia é encontrado morto dentro da cela em Bangu 3, no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro. Clauvino da Silva, integrante do Comando Vermelho, estava em isolamento desde sábado, quando o caso foi revelado.

De acordo com a polícia, a principal hipótese é que o detento tenha cometido suicídio – agentes penitenciários afirmaram tê-lo encontrado enforcado no próprio lençol. O caso será investigado.

O homem cumpria mais de 90 anos de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em 2013, ele teve sucesso em outra tentativa de fuga, mas foi capturado.

Em um vídeo, que repercutiu no fim de semana, Clauvino é filmado por agentes enquanto remove peruca, óculos, roupas de mulher e por fim a máscara que usara de disfarce. A tentativa de fuga ocorreu em um dia de visita no presídio.