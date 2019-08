Feira sobre MBA reúne universidades internacionais em São Paulo

A pós-graduação fora do Brasil é um sonho de muitos graduandos e recém-formados, mas sempre há dúvidas sobre qual caminho deve ser seguido. Segundo a Belta (Associação das Agências Brasileiras de Intercâmbio), a busca pela formação acadêmica no exterior aumentou 37,7% em 2018.

No dia 17 de agosto, uma feira em São Paulo conecta estudantes a universidades internacionais renomadas que oferecem cursos de MBA (mestre em administração de negócios). O The MBA Tour será realizado no hotel Renaissance, na zona oeste da capital paulista, das 11h às 16h30.

Os interessados em cursar a pós fora do Brasil poderão interagir entre si e com representantes de admissões das principais escolas de negócios do mundo. Também estarão presentes ex-alunos e profissionais das instituições.

As universidades fornecerão informações e dicas sobre os processos de triagem e seleção para vagas em MBAs no exterior. Os estudantes podem até ser entrevistados por diretores de admissão, que darão conselhos para ajudar no processo.

Confira a lista de universidades participantes:

Arizona State University

Boston University

Brandeis University

Columbia University

ESADE Business School

Fordham University

HEC Montréal

Hult International Business School

IE Business School

Indiana University

McGill University

Purdue University

The University of Tampa

University of British Columbia

University of Calgary

University of California, Los Angeles

University of Manchester

University of Rochester

University of Toronto

As inscrições para o evento estão disponíveis no site do The MBA Tour.