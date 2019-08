Sarampo em São Paulo: campanha de vacinação segue longe de atingir meta

A cobertura vacinal contra o sarampo continua abaixo da meta da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo: cerca de 20% do público-alvo está imunizado.

Para jovens e adultos entre 15 e 29 anos, os agentes de saúde têm realizado as chamadas ações de rotina. Já em pessoas com idades fora do público-alvo, a aplicação da dose ocorre em caso de bloqueio. Nessa situação, os moradores são vacinados caso haja a confirmação da doença na área onde residem.

É o que explica a diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Helena Sato, que esteve no estúdio da BandNews FM. Segundo a profissional, a vacina contra o sarampo deve ser aplicada da seguinte maneira: duas doses em pessoas com idades entre um e 29 anos e uma dose em pessoas entre 30 e 59 anos. Indivíduos com mais de 60 não precisam tomar a vacina, a não ser que estejam em uma área com caso confirmado da doença.

A especialista ressalta que a dose será aplicada mesmo em quem já teve a doença. No entanto, a vacina não é indicada para gestantes, pessoas em tratamento com quimioterapia e radioterapia. Para os demais, Sato lembra que a vacina – como todas as outras – passa por um controle de qualidade e é, sim, segura.

A campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 16 de agosto em 14 municípios do estado de São Paulo. O último balanço da Secretaria de Saúde mostra 663 casos confirmados da doença, sendo 484 na capital.