Previsão do Tempo: calor e frio dividem a quarta-feira em São Paulo

Nesta quarta-feira (7), o sol e o calor convivem com o frio, enquanto a frente fria se afasta da Grande SP.

Para os próximos dias, é possível esperar que o calor aumente e as chuvas continuem distantes. É o que diz a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo.

Leia mais:

VÍDEO: câmeras de segurança captam o momento apavorante que criança cai em bueiro na Austrália

Ex-modelo poupa dinheiro para filha de 14 anos fazer cirurgias plásticas: ‘gente feia não vai a nenhum lugar’

Na quarta-feira, a temperatura deve ficar entre 13ºC e 26ºC, atingindo o máximo durante a tarde e o mínimo pela manhã.

O dia começa nublado, porém as nuvens se afastam e abrem espaço para o sol à tarde. O céu ensolarado aumenta a sensação de calor, enquanto a umidade do ar começa a diminuir.

Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo, e a noite termina com poucas nuvens.