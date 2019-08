Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra membros do PCC

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta terça-feira (6) a operação Cravada, que visa desarticular o núcleo financeiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), facção responsável pelo recolhimento, gerenciamento e emprego de valores para financiamento de crimes nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Pernambuco e Minas Gerais.

Cerca de 180 policiais federais cumprem 55 mandados de busca e apreensão, 30 mandados de prisão, expedidos pela Vara Criminal de Piraquara (PR), nos municípios paranaenses de Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina e Cascavel e paulistas de Praia Grande, Itapeva, Osasco e São Paulo, incluindo também o presídio de Valparaíso, além de outras localidades nos estados investigados. Os membros do PCC devem responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa, entre outros.

A ação da PF teve início em fevereiro deste ano a partir de informações obtidas acerca da existência de uma espécie de núcleo financeiro da facção criminosa estabelecido na Penitenciária Estadual de Piraquara (PR). Os policias verificaram que o núcleo é responsável por recolher e gerenciar as contribuições para a facção criminosa em âmbito nacional.

Os pagamentos – também chamados de "rifas"– eram repassados à organização por intermédio de diversas contas bancárias e de maneira intercalada, com uso de medidas para dificultar o rastreamento. A investigação indica a circulação de aproximadamente R$ 1 milhão por mês nas diversas contas utilizadas em benefício do crime. Foram identificadas e bloqueadas mais de 400 contas bancárias suspeitas em todo o país.