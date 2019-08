Metrô estuda trajeto de linha 19-Celeste, que pode ligar Guarulhos ao centro de São Paulo

Uma nova linha do serviço metropolitano de São Paulo começa a sair do papel. Na segunda-feira (6), o Metrô lançou duas licitações para os primeiros serviços relacionados à linha 19-Celeste. O ramal deve ligar o centro da capital paulista à Guarulhos.

As licitações buscam empresas interessadas em estudar o projeto, que ainda não tem trajeto definido. Um dos contratos compete levantar dados topográficos entre o viaduto Julio de Mesquita Filho, em São Paulo, com a região da avenida Tiradentes, em Guarulhos. Já o outro prevê mapear e cadastrar utilidades públicas que podem ser beneficiadas pela chegada do metrô.

Apesar do chamamento, ainda não há previsão de quando as obras para a linha 19-Celeste começarão, quando o trajeto será inaugurado e nem qual será o modelo de intervenção – subterrâneo, como a linha 1-Azul, ou elevado, como a linha 15-Prata.

Atualmente, o Metrô trabalha em obras de outras estações, como a Vila Sônia (linha 4-Amarela), além de toda a linha 17-Ouro e a linha 6-Laranja, que estão paradas por problemas de contrato.