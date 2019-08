Mega-Sena: prêmio milionário renderia R$ 192 mil mensais na poupança

No sorteio desta terça-feira (dia 6), a Mega-Sena acumulada vai pagar um prêmio milionário ao apostador que conseguir acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2176.

Segundo os dados da Caixa Econômica Federal, o prêmio principal está em R$ 32 milhões. É tanto dinheiro, que se o ganhador resolvesse deixar tudo aplicado na poupança, ganharia por mês um juros de R$ 192 mil sem mexer um dedinho da mão.

Ele poderia se dar ao luxo de comprar 4 submarinos particulares e iniciar sua frota particular e, quem sabe, fazer transporte subaquático. Cada um deles custa algo como US$ 1,8 milhão (ou R$ 7, 09 milhões). Sobraria ainda um troco de R$ 4 milhões para construir um galpão para guardá-los.

Clique e veja os números sorteados no sábado.

QUE HORAS É O SORTEIO?

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A verdade é que a única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do início dos sorteios, sempre feitos às 20h em alguma cidade diferente do Brasil, seja em pontos fixos ou pela Caravana da Sorte.

O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o resultado é confirmado. Acompanhe e atualize esta página para saber o resultado.

Regras da Mega-Sena

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos aos que acertarem 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

R$ 3,50 – seis números

R$ 24,50 – sete números

R$ 98 – oito números

R$ 294 – nove números

R$ 735 – dez números

R$ 1.617 – 11 números

R$ 3.234 – 12 números

R$ 6.006 – 13 números

R$ 10.510,50 – 14 números

R$ 17.517,50 – 15 números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.