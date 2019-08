Lotomania: veja os números sorteados nesta terça-feira

A Lotomania também está com prêmio acumulado e deve pagar nesta terça-feira (dia 6) ao apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas um prêmio de R$ 2 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nesta terça-feira são:

00, 06, 07, 08, 12, 13, 24, 30, 32, 41, 48, 52, 69, 73, 74, 82, 83, 89, 92, 94

Embora nenhum apostador tenha acertado as dezenas do prêmio principal no sorteio da última sexta-feira, 5 pessoas acertaram 19 números e ganharam R$ 45.551,60.

Outros 81 apostadores fizeram 18 pontos e cada um levou para casa R$ 1.757,39.

