Projeto leva jovens cantoras para gravar de graça em estúdio

O Spotify abriu inscrições nesta terça-feira, 6, para cantoras que estão começando na carreira participarem da Casa de Música Escuta as Minas, localizada na zona oeste da capital paulista.

O projeto selecionará 12 candidatas do sexo feminino, que terão acesso aos workshops de produção e edição musical, reuniões e a equipamentos para gravarem suas músicas.

De acordo com a plataforma, o objetivo é ajudar na ascensão artística dessas mulheres. As aprovadas terão a oportunidade de conversar com Negra Li, POCAH, Liniker, Maiara & Maraísa e Priscilla Alcântara sobre diferentes gêneros musicais.

As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de agosto neste site, e as interessadas precisam se dedicar ao projeto e às gravações por uma semana – que ainda será definida – de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h. Além disso, é necessário se encaixar nos requisitos abaixo: