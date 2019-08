Japoneses relembram os 74 anos da bomba atômica em Hiroshima

Com uma cerimônia no parque da Paz, Hiroshima, no Japão, relembrou os 74 anos do lançamento da bomba atômica sobre a cidade durante a Segunda Guerra Mundial.

Além de moradores da cidade, representantes de cerca de 90 países participaram do ato e lembraram as milhares de vítimas do bombardeio.

Durante seu discurso, o prefeito de Hiroshima, Kazumi Matsui, afirmou que os jovens não devem "desprezar" a tragédia e a guerra "como meros fatos do passado". O político ainda pediu para as potências mundiais assinarem o Tratado para a Proibição de Armas Nucleares.

"Para enfrentar nossas circunstâncias atuais e conseguir um mundo pacífico e sustentável, devemos transcender as diferenças de status ou opinião. Para consegui-lo, as gerações vindouras não devem desprezar os bombardeios atômicos e a guerra como meros fatos do passado", disse Matsui.

Confira cenas da cerimônia:



