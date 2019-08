Em teste no Japão, carro voador levita no ar por quase um minuto

A realidade dos Jetsons, clássico desenho da década de 1960 que retratava uma família do futuro, está cada vez mais parecida com a nossa. Na segunda-feira (5), um carro elétrico voador flutuou no ar por quase um minuto no Japão.

O teste, realizado no leste de Tóquio, foi feito pela fabricante japonesa de eletrônicos NEC Corporation. O protótipo é menor que um carro comum e vem equipado com quatro hélices. Em seu voo, o veículo chegou a pairar a três metros de altura.

Veja também:

VÍDEO: câmeras captam momento que criança cai em bueiro na Austrália

Traficante que tentou fugir de prisão disfarçado de mulher é encontrado morto na cela

O objetivo da NEC Corporation é que o carro voador seja utilizado para fazer entregas em voos não tripulados. O próprio governo japonês aposta na revolução, e prevê a implementação de carros que voam a partir de 2023 para o transporte de mercadorias.

Já para deslocar pessoas, a expectativa do Japão é que a tecnologia esteja disponível por volta de 2030. Mais uma coisa para os Jetsons riscarem da lista – ao lado das câmaras de bronzeamento, das ligações por vídeo e das viagens para a lua.