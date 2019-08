Carioca que doar sangue vai ganhar passagem gratuita no metrô

A parceria entre MetrôRio e o Instituto Estadual de Hematologia (HemoRio) dará uma recompensa para o carioca que doar sangue. A ação é válida para as primeiras 500 pessoas que chegarem ao instituto.



Na média, o HemoRio recebe 150 pessoas por dia – número insuficiente para manter os estoques de sangue em níveis seguros. O órgão abastece desde prontos-socorros até maternidades. Quando hospitais registram baixo nível de sangue no estoque, o HemoRio é chamado para socorrer.

Os primeiros 500 a chegar ao instituto para doar sangue entre quinta (8) e sexta-feira (9) e precisarem utilizar o metrô para se locomover ao hemocentro receberão duas passagens gratuitas.

Confira, a seguir, os requisitos necessários para fazer sua própria doação:

Eu posso doar sangue?

Para ajudar, você deve:

ter entre 16 e 69 anos

pesar no mínimo 50kg

ter autorização dos pais ou responsáveis (para jovens de 16 ou 17 anos)

portar documento de identidade (seu, e de um dos responsáveis)

Não pode doar quem:

consumiu bebida alcóolica nas 12 horas anteriores à doação

teve hepatite após os 10 anos de idade

estiver exposto a doenças de transmissão pelo sangue, como sífilis, aids, hepatite e doença de chagas

estiver grávida ou amamentando

for usuário de drogas.