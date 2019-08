Raposa é encontrada dentro do banheiro de residência em Uberaba, Minas Gerais

Tem gente que se incomoda com insetos, anfíbios e até répteis que invadem residências. Mas já imaginou entrar em seu banheiro e encontrar uma raposa do campo? Foi o que aconteceu no sábado (3) com uma família em Uberaba, Minas Gerais.

Logo após encontrarem o animal, os moradores fecharam o cômodo e aguardaram a chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros do município foi acionado e capturou o animal na casa do bairro Guanabara.

A raposa estava visivelmente assustada e, para não feri-la, os bombeiros utilizaram um equipamento específico para animais selvagens. Após ser capturada, ela foi solta em uma mata da região, sem ferimentos.

