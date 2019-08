Quina: veja os números sorteados nesta segunda-feira

Acumulada por dois sorteios consecutivos, a Quina deve pagar no sorteio desta segunda-feira (dia 5) um prêmio de R$ 2,2 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira são:

01, 04, 33, 34, 70

Ninguém acertou a Quina no sorteio de sábado, mas 66 apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 6.160,85.

Outros 5.471 apostadores fizeram a quadra e cada um levou para casa R$ 111,76.

