Previsão do Tempo: frio perde força nesta terça-feira em São Paulo

Com os quatro últimos dias bastante frios na capital, o paulistano certamente quer saber se este quadro vai continuar pela semana. No entanto, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a frente fria já vêm perdendo força, e já nesta terça-feira (06), deveremos ter temperaturas mais amenas em São Paulo.

A manhã seguirá nublada, com névoa podendo aparecer na cidade. O sol aparece mais forte durante o dia, ajudando a combater o frio e aumentar a temperatura. Apesar de ainda baixa, a máxima deve ultrapassar a marca dos 20 graus Celsius: segundo o CGE, o pico será sentido durante a tarde, e será de 23 graus Celsius.

O órgão também afirma que não há previsão de chuva para o dia, apesar da umidade continuar alta.