Prefeitura vai recorrer de veto a obra no vale do Anhangabaú

A Prefeitura de São Paulo disse no domingo (4) que vai recorrer da decisão da Justiça que suspendeu, na sexta-feira (2), as obras de reforma no vale do Anhangabaú (centro).

A juíza Maria Fernanda de Toledo acatou o pedido da Associação Preserva São Paulo, que alegou que o projeto não foi discutido com a sociedade e que não foram feitos estudos de impacto ambiental e do patrimônio histórico do local.

Na decisão, a juíza considerou que “nenhuma intervenção que resulte em modificação irreversível pode ser feita de imediato”. O projeto da reforma prevê que o local ganhe lojas e áreas verdes.

A prefeitura informou que foram feitas audiências públicas e que nada foi feito sem obedecer a legislação.