Ônibus invade loja em Santo André e motorista fica preso nas ferragens

Um ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) colidiu com um poste e invadiu uma loja em Santo André, no ABC paulista, na manhã desta segunda-feira (5). O acidente ocorreu na avenida Antônio Álvaro, no bairro Vila Assunção. Ambas as faixas da via foram interditadas.

O motorista ficou preso nas ferragens e foi o único ferido. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, por volta das 7h30, ele foi retirado do veículo.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima e não se sabe a causa do acidente.

Segundo a empresa de transporte intermunicipal, o motorista estava sozinho e tinha acabado de sair da garagem para iniciar o trajeto da linha 432, que vai de Santo André até São Bernardo do Campo, também no ABC.