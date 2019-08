Avenida Salim Farah Maluf é bloqueada para pouso de helicóptero de resgate após acidente

Motoristas enfrentam lentidão na região da avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, após a via ter sido bloqueada por causa de um acidente de trânsito. A interdição ocorre na altura da rua Diogo Lopes, no sentido Vila Prudente.

A #Salim Farah Maluf está totalmente bloqueada no sentido Vila Prudente, após a Rua Diogo Lopes. O helicóptero Águia está na pista para socorrer uma vítima de um acidente de trânsito. A CET ainda está a caminho da ocorrência.Foto do ouvinte Will. pic.twitter.com/WpKyPW4WaV

