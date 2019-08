Saiba como abrir uma conta-poupança na Caixa e ter acesso ao FGTS antes

Os clientes da Caixa Econômica Federal que tiverem uma conta-poupança no banco terão acesso mais rápido aos saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que começam a ser liberados em setembro.

Será permitido o saque de até R$ 500 por conta ativa ou inativa. Confira o calendário de liberação para os trabalhadores que já possuem a conta-poupança da Caixa:

A partir de 13 de setembro: nascidos entre janeiro e abril

A partir de 27 de setembro: nascidos entre maio e agosto

A partir de 9 de outubro: nascidos entre setembro e dezembro

Conta-poupança da Caixa

Se você não quer esperar mais tempo para poder sacar o dinheiro das contas do FGTS – clique aqui para conferir o calendário completo – é possível abrir sua conta-poupança na Caixa apenas presencialmente.

Para isso, é preciso estar com um documento de identidade com foto, número de inscrição do CPF em situação regular com a Receita Federal e comprovante de residência atualizado (de até 60 dias). Há também a opção da poupança Caixa Fácil, em que só é necessário apresentar documento de identidade com foto e número de inscrição do CPF regular.

As contas devem ser abertas em agências da Caixa, Lotéricas ou no serviço Correspondente Caixa Aqui. Após abrir a conta, além de estar apto para receber o FGTS, é possível realizar depósitos e deixar seu dinheiro render.

A conta-poupança da Caixa não requer aplicação inicial, resgate mínimo, taxa de administração nem tributação. As poupanças Caixa Fácil abertas em Correspondentes Caixa Aqui ou lotéricas tem limite de movimentação de até R$ 3 mil mensais.