Previsão do tempo: após frio recorde, temperaturas aumentam em São Paulo nesta segunda

Depois de um domingo de muito frio, as temperaturas na cidade de São Paulo voltam a subir aos poucos a partir desta segunda-feira (5). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros da capital paulista devem marcar entre 10ºC e 19ºC.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à prefeitura, a formação de uma névoa úmida, junto com o céu nublado, ajudam a manter as temperaturas baixas. Apesar das nuvens, não há previsão de chuva.

A partir de terça-feira (6) o ar seco volta a ganhar força e o sol aparece com maior intensidade. A previsão do Inmet é de que as temperaturas aumentem até atingirem a máxima de 28ºC, prevista para quinta (8). As mínimas somem mais discretamente, de 10ºC na terça para 14ºC na quinta.

Neste domingo, a cidade de São Paulo bateu seu segundo recorde seguido de dia mais frio do ano, com máxima média de 11,7ºC, de acordo com o CGE. Saiba mais clicando aqui.