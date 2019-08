FGTS: Cronograma de liberação será divulgado nesta segunda

Os interessados em sacar até R$ 500 de contas ativas ou inativas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) devem ficar de olho nesta segunda-feira (5) para a divulgação do cronograma de liberação do dinheiro pela Caixa Econômica Federal.

O Ministério da Economia espera que 96 milhões de trabalhadores sejam atingidos pela medida, injetando R$ 40 bilhões entre este ano e 2020. A medida é vista como positiva e pode até impactar o PIB brasileiro.

As regras do saque do FGTS foram divulgadas em julho. O governo anunciou que o máximo que poderá ser retirado da conta é de R$ 500. Uma nova modalidade, chamada “saque-aniversário”, foi introduzida, permitindo ao trabalhador retirar parte do dinheiro todos os anos.

Entenda as novas regras: