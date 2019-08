EUA tem segundo ataque de atirador com mortos em menos de 24 horas

Nove pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas após um homem armado abrir fogo em Dayton, estado de Ohio, Estados Unidos. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (4), por volta de 1h.

Segundo a polícia de Dayton, o atirador foi morto por policiais logo depois de abrir fogo no centro da cidade. Além disso, as autoridades afirmaram que ele usava uma armadura corporal.

Ainda não há detalhes da motivação do crime, ocorrido menos de 24 horas depois de um homem abrir fogo e matar 20 pessoas no Texas, no sábado (3). Lá, ao menos 24 pessoas também ficaram feridas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que o FBI está colaborando com as polícias de El Paso, no Texas, e Dayton, em Ohio, para esclarecer as causas dos dois ataques.