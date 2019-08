Caminhão em chamas bloqueia avenida dos Bandeirantes

A avenida dos Bandeirantes foi completamente bloqueada no início da tarde deste domingo (4) por causa de um caminhão em chamas. O Corpo de Bombeiros enviou ao menos quatro viaturas ao local para atender a ocorrência.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), um carro também está envolvido na ocorrência. Não há informações de vítimas.

O caminhão continha uma carga de soja e ficou tombado na via, sentido rodovia dos Imigrantes, logo após o viaduto Santo Amaro. Por segurança, o outro sentido da avenida, que leva à marginal Pinheiros, também foi fechado.

Por volta das 13h, uma faixa da direita foi liberada apenas para o tráfego de veículos pesados no sentido da avenida Marginal Pinheiros. Já carros e motos são desviados pela rua Gaivota. Não há previsão de liberação total da via, que deve ser limpada após queda de carga do caminhão.

Às 16h, as faixas do sentido marginal Pinheiros voltaram a abrir para o trânsito. Cerca de 1h30 depois, parte da pista no sentido contrário havia sido liberada enquanto os trabalhos de limpeza da via continuavam.