Tiroteio deixa mortos e feridos em shopping do Texas

Autoridades locais afirmaram que várias pessoas foram baleadas e mortas no tiroteio que começou há aproximadamente duas horas na cidade de El Paso, que faz fronteira com o México no Estado do Texas. A polícia também informou que um suspeito foi levado sob custódia até agora.

O sargento Enrique Carrillo, da polícia local, disse a repórteres que o ataque ao shopping Cielo Vista já acabou. O oficial não disse quantas pessoas foram feridas ou mortas, mas a rede de notícias americana NBC News informou que pelo menos dez vítimas gravemente feridas deram entrada no Centro Médico Universitário de El Paso, além de registros de outras vítimas em outros hospitais próximos.

A Casa Branca informou que o presidente americano, Donald Trump, já foi informado sobre o tiroteio e conversou com o procurador-geral, William Barr, e com o governador do Texas, Greg Abbott.